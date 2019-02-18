РИАМО – 18 фев. Частное строительство социальных объектов в Подмосковье является приоритетом жилищной политики региона, в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию 11 детских садов и восемь школ, построенных за счет средств инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Две школы и один детский сад, строящиеся за счет инвесторов, проинспектировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в ходе рабочей поездки в минувшие выходные.

«Первым пунктом маршрута стала школа на 550 мест в микрорайоне Новое Нахабино сельского поселения Павло-Слободское в городском округе Истра. Застройщиком выступил АО «ЛСР. Недвижимость-М». Следующим пунктом стала общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест в ЖК «Мортонград Путилково» в Красногорске. Застройщик – ГК «ПИК», – говорится в сообщении.

Финальная точка – строительная площадка детского сада на 120 мест в селе Ангелово в Красногорске. Застройщиком на этом объекте является компания ЗАО «Росинка-Сервис».

«Объезд площадок – одно из мероприятий в рамках контроля застройщиков по возведению социальных объектов. Своевременный ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – один из приоритетов жилищной политики региона. Важно, чтобы вместе с жилым массивом в новых районах своевременно открывались школы, поликлиники, детские сады, спортивные и развлекательные комплексы. Это вопрос качества жизни населения Подмосковья», – отметила Федотова.

Так, в 2018 году в Подмосковье были введены в эксплуатацию девять школ на 7080 мест и 17 детских дошкольных учреждений на 3195 мест, построенных за счет привлеченных средств инвесторов в рамках комплексного развития территорий.

«В 2019 году за средства инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию восемь школ и 11 детсадов», – заключается в материале.