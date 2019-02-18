РИАМО - 18 фев. В городе Рошаль начальнику жилищно-эксплуатационного участка предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении работ, повлекшем по неосторожности смерть женщины в результате падения на нее с крыши глыбы льда, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области начальнику жилищно-эксплуатационного участка АО «Прогресс» предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть женщины (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ)», – отмечается в сообщении.

В начале февраля в городе Рошале с крыши двухэтажного жилого дома на голову проходившей мимо женщине упала глыба льда. От полученных травм она скончалась на месте.

«Согласно должностной инструкции начальника жилищно-эксплуатационного участка АО «Прогресс», в его обязанности входит организация регулярного осмотра жилого фонда, обеспечение надлежащего содержания элементов внешнего благоустройства, чистка и уборка здания и территории дома, с крыши которой произошел сход снега и наледи на голову женщины», – заключается в материале.