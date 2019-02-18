РИАМО – 18 фев. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает новые санкции США являются попыткой нанести «настоящий удар», передает Газета.ru.

По его словам, американцы видят, что Россия адаптируется к санкциям, которые они вводили ранее.

«Новые санкции это — «тяжелая артиллерия» — речь могла идти и об отключении государственных банков от SWIFT, могут быть санкции против энергосектора, запрет на поставки технологического оборудования, ограничения и на покупку бумаг российского госдолга», – сказал Шохин.

По его словам, это попытка ввести такие ограничения, которые Россия точно почувствует, чтобы изменить ее поведение в Сирии, Венесуэле, Украине.

Шохин уверен, что России понадобятся меры, направленные на импортозамещение и мобилизацию денег населения через инфраструктурные облигации и другие бумаги, интересные гражданам.

«Важно мобилизовать деньги, которые есть в российских компаниях. Для этого нужна благоприятная инвестиционная среда», – заключил он.

Американские сенаторы 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора.