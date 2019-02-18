РИАМО - 18 фев. Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства общеобразовательной школы в Левобережном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект строится в микрорайоне 1Б, корпус 24, район Левобережный, Северный административный округ Москвы.

«Одним из основных приоритетов работы правительства столицы является создание всех необходимых условий для того, чтобы москвичи могли получать качественное современное образование в непосредственной близости от дома. Так, в скором времени в районе Левобережный начнется строительство образовательного учреждения на 1,9 тысячи мест», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках первого этапа строительства предусматривается демонтаж опор освещения, распределительной сети наружного освещения, перекладка существующей распределительной сети из зоны строительства школы и снос существующих сетей водоотведения.

При этом после работ по выносу и демонтажу коммуникаций предусмотрено восстановление до существующих отметок рельефа.

Следующими этапами проекта предполагается возведение четырехэтажного здания школы с подвалом и техническим чердаком.