РИАМО – 18 фев. На нескольких участках дублера Ленинского проспекта в столице с 21 февраля введут ограничения из-за строительства Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: дублер Ленинского проспекта в районе дома №1А по улице Удальцова. Период: с 21 февраля по 30 апреля круглосуточно. Участок 2: дублер Ленинского проспекта от дома №1А по улице Удальцова до дома №92 по Ленинскому проспекту. Период: с 21 февраля по 30 мая круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Также для проезда будет недоступен дублер Ленинского проспекта от дома №92 до дома №94А. Ограничения будут действовать в период с 1 марта по 30 мая круглосуточно.

«Участок 4: дублер Ленинского проспекта от дома №94А до дома №102. Период: с 11 марта по 30 июня круглосуточно. Особенности – одна полоса с организацией приоритетного права проезда. Участок 5: дублер Ленинского проспекта в районе дома №99. Период: с 1 апреля по 30 июня круглосуточно. Особенности – одна полоса частично», – заключается в материале.