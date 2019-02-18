РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Подольский танцевальный коллектив «Шанс» стал лауреатом III степени Международного фестиваля эстрадного, детского и народно-стилизованного танца имени Махмуда Эсамбаева «Чародеи танца», сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«В Одинцовском районе с 15 по 17 февраля в пансионате «Лесной Городок» проходил Международный грантовый фестиваль эстрадного, детского и народно-стилизованного танца имени Махмуда Эсамбаева «Чародеи танца». Подольск представлял народный коллектив эстрадного танца «Шанс». По результатам фестиваля коллектив «Шанс» стал лауреатом III степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. Ансамбль (6-20 человек). Возрастная группа: 7-10 лет», – говорится в сообщении.

Организатором фестиваля выступила академия культурных и образовательных инноваций при поддержке Всемирного благотворительного фонда имени Махмуда Эсамбаева.