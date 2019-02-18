РИАМО – 18 фев. Три учебных здания с возможностью трансформации строят сейчас в Москве, трансформацию можно будет проводить за счет внутреннего переустройства и переоборудования помещений, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Сейчас идет строительство трех учебных зданий-трансформеров: комбинированный БНК с возможностью трансформации в дошкольное отделение строится при гимназии №1786 в районе Южное Бутово, на улице Адмирала Лазарева, дом 77 (ЖСК «Альфа»). Точно такое же здание-траснформер появится у школы №1985 в районе Куркино, на улице Воротынская, владение 12, корпус 3. Ввод этих учреждений намечен на четвертый квартал 2019 года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что третий «трансформер» строится в районе Южное Бутово, Щербинка, микрорайон 3, на улице Брусилова, дом 29, корпус 1.

«Он войдет в состав школы №2109. Его ввод намечен на 2020 год»,– дополнил Бочкарев.

Он рассказал, что здания могут попеременно быть начальной школой, детским садом или комбинированным образовательным учреждением, которое сочетает дошкольные группы и учебный корпус.

«Трансформация проводится за счет внутреннего переустройства и переоборудования помещений. Всю процедуру можно провести за летние каникулы», – подчеркивается в материале.

Из-за плотной городской застройки во многих районах столицы на небольшом участке земли невозможно построить и школу, и садик.

«Универсальное здание решает эту проблему. Причем трансформеры позволяют менять функционал в кратчайшие сроки в зависимости от демографических потребностей района», – добавляется в сообщении.

Такое использование зданий гораздо дешевле, чем строительство новых. На «переделку» одного здания в другой тратится около 50 тысяч рублей, это менее 0,1% от общей стоимости.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2018-2021 годы заложено финансирование строительства двух таких объектов в районе Тропарево-Никулино на западе столицы. Так, комбинированные БНК с дошкольным отделением появятся на Ленинском проспекте, дом 156, корпус 1 и корпус 2, и на улице Академика Анохина, владение 40, корпус 2», – заключил Бочкарев.