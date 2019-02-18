РИАМО - 18 фев. Минтранс Подмосковья рекомендовал прекратить деятельность пяти перевозчиков общественного транспорта из-за систематических нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ведомство ведет постоянный контроль за перевозчиками общественного транспорта региона. Все правила работы транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Подмосковье, нацелены на улучшение транспортного обслуживания и обеспечение безопасности граждан. Деятельность компаний у которых фиксируются нарушения рассматривается ежеквартально на заседании рабочей группы.

«Большинство членов рабочей группы поддержали резолюцию Минтранса области о рекомендации администрациям обратиться в суд для прекращения деятельности ООО «Экскомавто» (Люберцы), ИП Алисова Е.Н. (Электросталь), ООО «Кубинская транспортная компания» (Одинцово), ООО «Кубинский Автобусный Парк» (Одинцово), ООО «Кубинские Автомобильные Перевозки» (Одинцово)», – отмечается в сообщении.

Восемь транспортных компаний улучшили свои показатели за четвертый квартал, вместе с тем, им направлены предупреждения о необходимости устранения всех выявленных нарушений до конца первого квартала 2019 года.

Это компании «Люберецкое транспортное агентство» (Люберцы), Егорьевская городская общественная организация «Спортивный клуб имени Лемешева» (Егорьевск), ООО «Единая Диспетчерская Служба Такси» (Реутов), ООО «Залесье» (Одинцово), ООО «Импульс» (Одинцово), ООО «Экспресс-Тори+» (Пушкинский район), ООО «Влада» (Жуковский) и ООО «Стрела» (Чехов).

По итогам деятельности за четвертый квартал прошлого года у компаний зафиксировано систематическое нарушение требований по предоставлению данных в региональную навигационно-информационную систему о маршрутах и выходе транспортных средств, нарушения налогового законодательства, правил дорожного движения, отсутствие медицинского освидетельствования водителей и технической проверки автобусов перед выходами на рейс.

Также у перевозчиков отсутствует возможность оплаты проезда «Стрелкой» и банковскими картами. Кроме этого, водители автобусов, задействованные в транспортном обслуживании населения, нарушают расписание и маршрут следования.

«Данные восемь компаний должны устранить все нарушения до конца марта этого года. Их деятельность будет рассмотрена повторно на заседании рабочей группы. Если нарушения не будут устранены, то будет подниматься вопрос о прекращении их работы. По итогам заседания, министерство рекомендовало администрациям обратиться в суд о прекращении деятельности пяти транспортных компаний», – подчеркнула первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Рабочая группа по контролю за осуществлением регулярных перевозок общественного транспорта Московской области образована в 2018 году. В этом году при рейтинговании перевозчиков общественного транспорта также будут учитываться число ДТП, число жалоб на маршрут с портала «Добродел», соответствие транспортных средств региональному стандарту, число транзакций по «Стрелке» и банковской карте, регулярность выполнения рейсов и расписания, экологический класс автобусов.