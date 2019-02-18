РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Во Дворце культуры «Подмосковье» 6 марта откроют ХХI театральный фестиваль городского округа Красногорск «Театральная весна – 2019», говорится в сообщении пресс-службы ДК.

«Шестого марта в 18:00 в рамках Года театра в ДК «Подмосковье» состоится торжественная церемония открытия ежегодного ХХI театрального фестиваля городского округа Красногорск «Театральная весна – 2019», – говорится в сообщении.

На открытии фестиваля главным подарком для зрителей станет постановка Московской областной филармонии «Баллада о маленьком буксире» по мотивам одноименного стихотворения Иосифа Бродского.

«Спектакль «Баллада о маленьком буксире» – яркое, увлекательное действо, интересное и детям, и их родителям. Зрители познакомятся с историей культуры XX века, увидят смену модных танцевальных стилей, услышат главные популярные песни и мелодии эпохи в исполнении Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», – добавляется в сообщении.

Фестиваль «Театральная весна» был учрежден более 20 лет назад по инициативе театральных коллективов ДК «Подмосковье» и при поддержке администрации муниципалитета.

«Ежегодно более 300 участников со всего округа представляют зрителю свои постановки на большой и малой сценах Дворца культуры. В репертуаре этого года (2019 – ред.) будут представлены различные формы театрального искусства – музыкальные и драматические спектакли, литературные композиции и музыкальные сказки», – заключается в материале.