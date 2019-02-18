РИАМО – 18 фев. В Иркутске завершился чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин, сборная Московской области заняла вторую строчку таблицы по результатам турнира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В ходе соревнований, которые проводились с 13 по 18 февраля 2019 года, подмосковные хоккеистки добились второго места, обыграв по ходу первенства спортсменок из «Зенит-ДЮСШ-7», «Рекорд-2», «Сибскана» и сборную Свердловской области. Лишь в решающем матче за первое место сборная Подмосковья уступила главному фавориту турнира из Иркутска – «Рекорду», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что победители чемпионата за пять встреч забили 74 мяча, пропустив при этом всего четыре.

«Подмосковная сборная по хоккею с мячом выступила блестяще и с достоинством представила регион на первенстве страны. Второе место – это результат, которым можно гордиться. Особо хочу отметить Регину Прокофьеву и Милену Фокину, ставших лучшими бомбардирами команды. Мы понимаем, что второе место – не предел. А еще лучше это понимают сами хоккеистки. Впереди новые вызовы», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.