РИАМО – 18 фев. Знакомый звезды «Версуса» Саши Скула опроверг информацию о том, что рэпер умер в возрасте 29 лет, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в официальной группе звезды «Версуса» рэпера Тагира Маджулова, выступающего под псевдонимом Саша Скул, во «ВКонтакте» появилась информация о смерти исполнителя. Сообщалось, что Скул якобы скончался на 30-м году жизни.

«Сегодня в 12:11 остановило свой ход сердце Саши», – говорится в сообщении.

Источник ФАН, знакомый с исполнителем, опроверг слухи о смерти Скула. При этом запись о его смерти набрала свыше 600 репостов в социальной сети.

Саша Скул – один из участников коллектива «Бухенвальд Флава», участвовал в баттл-проекте «Версус». В сентябре 2018 года Саша Скул выпустил альбом «Песни про вас».