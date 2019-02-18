РИАМО - 18 фев. В День защитника Отечества, 23 февраля на всех улицах столицы парковка для автомобилей будет бесплатной, парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«Оплачивать парковку будет не нужно в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей час. Обращаем ваше внимание, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме», – уточняется в сообщении.

Автомобилистов попросили быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль может создать аварийно-опасную ситуацию для других участников дорожного движения и пешеходов.

«По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного)», – напоминается на сайте.