РИАМО – 18 фев. По предписанию Госжилинспекции Московской области температуру горячей воды восстановили в восьми домах деревни Гололобово городского округа Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Данные нарушения были зафиксированы в ходе внеплановых выездных проверок обращений жителей многоквартирных домов №№6, 7, 8, 9, 10, 13, 21 и 27 в деревне Гололобово.

«При замере температуры горячего водоснабжения на вводе в жилые дома №№21, 13 и 10 жилищные инспекторы установили, что она составила лишь +44 градуса, в домах №№9 и 27 температура поступающей воды не превышала +45 градусов, в оставшихся трех домах №№7, 8 и 6 вода оказалась чуть теплее, но все равно не дотянула до нормативных показателей, составив всего +54,3 градуса», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, данные показатели отличаются от требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в соответствии с которыми температура горячей воды в местах водозабора должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.

«Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 рублей до 1 тысячи, а на юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей», – сказал Соков.

Он добавил, что помимо того, что управляющая компания получила предписания об устранении нарушений правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений упомянутых многоквартирных жилых домов, в отношении МУП «ЕСКХ Зарайского района» было возбуждено 8 административных дел по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Организация выплатила штраф в размере 40 тысяч рублей.

МУП «ЕСКХ Зарайского района» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании многоквартирных домов в городском округе Зарайск.

«По итогам контрольных проверок исполнения предписаний государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт обеспечения жителей вышеуказанных домов услугой «ГВС» надлежащего качества. А именно, температура горячего водоснабжения на вводе в жилые дома на момент проверки была не ниже +60 градусов», – заключил Соков.