РИАМО - 18 фев. Специалисты завершили разработку коммерческой концепции масштабного ритейл-парка площадью 32,5 гектара на Варшавском шоссе в столице, сообщается на сайте компании «IDEM – консультанты по торговой недвижимости».

Консультанты IDEM при подготовке концепции исследовали местоположение, оценили перспективы развития жилой зоны и транспортной инфраструктуры, провели глубокий конкурентный анализ. Новый объект будет расположен в шаговой доступности от Щербинки. Хорошая транспортная доступность, планы развития территории в сегменте жилой недвижимости и отличный от классических ТРЦ концепт дает хороший потенциал развития.

«Согласно концепции, полезная площадь объекта составит 80 тысяч квадратных метров, парковочная зона рассчитана на 3,4 тысячи машино-мест. В зону охвата попадает около 1 миллиона человек, что обеспечит ритейл-парку необходимый поток посетителей», – говорится в сообщении.

В новом для России ритейл-парке четвертого поколения будут представлены шесть гипермаркетов различной направленности: FMCG, DIY, интерьер и товары для дома, мебель, садовый центр, спорттовары, а также торговая галерея отдельных магазинов и ресторанов. Переговоры с резидентами уже ведутся.

«Дата ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2021 года. В первую очередь будет проведено размещение гипермаркетов, во вторую – размещение магазинов торговой галереи в формате street, кафе и ресторанов различной направленности. Все торговые объекты, согласно принципам ритейл-парка, будут иметь отдельные входные группы», – уточняется в материале.

Также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение территории, современное оформление фасадов.

В рамках разработки концепции выполнено функциональное зонирование территории ритейл-парка, проработан вопрос логистики транспортных потоков, организации удобных для покупателей въездов и выездов, не пересекающихся с грузовым транспортом.

Консультанты также подготовили рекомендации относительно размещения в проекте магазинов конкретных международных и федеральных торговых сетей с учетом их позиции на рынке города и геомаркетингового анализа.