РИАМО – 18 фев. Торжественное мероприятие в развлекательном жанре с выступлением известных артистов состоится 19 февраля в Одинцове, оно станет частью празднования Дня православной молодежи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
В мероприятии примут участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, представители РПЦ, порядка 2,5 тысяч человек из числа активной молодежи со всего Подмосковья.
В Московской области День православной молодежи отмечается с 2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и приурочен к празднику Сретения Господня.
«Мероприятие направлено на формирование у молодежи интереса к традициям Русской православной церкви, к истории своей земли, ее святыням, духовным истокам отечественной культуры», – подчеркивается в материале.
Мероприятие начнется в 12:00. Местом проведения станет волейбольный центр, расположенный по адресу: улица Маршала Жукова, дом 22.
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