РИАМО – 18 фев. Торжественное мероприятие в развлекательном жанре с выступлением известных артистов состоится 19 февраля в Одинцове, оно станет частью празднования Дня православной молодежи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В мероприятии примут участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, представители РПЦ, порядка 2,5 тысяч человек из числа активной молодежи со всего Подмосковья.

«В рамках XIII Дня православной молодежи Московской области состоится традиционная фотовыставка-конкурс работ молодых православных фотографов «Подмосковье православное». Мероприятие организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области и отделом по делам молодежи Московской епархии», – отмечается в сообщении.

В Московской области День православной молодежи отмечается с 2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и приурочен к празднику Сретения Господня.

«Мероприятие направлено на формирование у молодежи интереса к традициям Русской православной церкви, к истории своей земли, ее святыням, духовным истокам отечественной культуры», – подчеркивается в материале.

Мероприятие начнется в 12:00. Местом проведения станет волейбольный центр, расположенный по адресу: улица Маршала Жукова, дом 22.