РИАМО - 18 фев. Адвокат основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», обжаловал арест, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Басманного суда.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Калви до 13 апреля.

«Зарегистрированы апелляционные жалобы адвоката Савочкина Д.А. в защиту интересов подозреваемого Калви, адвокатов Тоновой Т.Н. и Кнутовой В.Ю. в защиту интересов подозреваемого Дельпаля», - сказал собеседник агентства.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержан сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР.

Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.