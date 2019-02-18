РИАМО – 18 фев. В Восточном административном округе Москвы демонтировали забор, преграждавший путь в лесопарк, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

«Земельный участок по адресу: улица Салтыковская, владение 10 без разрешительной документации был огорожен металлическим забором протяженностью порядка 200 метров», – отмечается в материале.

На огороженной территории предприниматели намеревались организовать парковку для автомобилей и взимать с их владельцев плату за паркование.

«Своевременно приняты меры по обеспечению свободного доступа на территорию общего пользования. Забор демонтирован. Нарушение земельного законодательства устранено, жителям обеспечен беспрепятственный проход в Салтыковский лесопарк», – заключается в сообщении.