РИАМО – 18 фев. Автобус «ПАЗ» врезался в легковой автомобиль Skoda Octavia, осуществляя разворот на Октябрьском проспекте Люберец, в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«По предварительным данным, 16 февраля в 08:17 водитель, управляя автобусом «ПАЗ 320405-04», двигался по Октябрьскому проспекту со стороны области в сторону города Москва. В районе дома №118, производя маневр разворота в противоположное направлении, совершил столкновение с автомашиной Skoda Octavia, которая двигалась впереди в попутном направлении и также производившей разворот», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка автомашины «ПАЗ», которой в больнице Люберец оказали помощь.

По факту данного происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.