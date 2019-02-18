РИАМО – 18 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Евгений Бунимович взял под контроль инцидент с пропажей ребенка в парке «Лосиный остров» и пообещал подключиться к ситуации в случае необходимости, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

Вечером 17 февраля женщина на машине со своим малолетним ребенком заехала в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, находясь в лесном массиве, ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, откуда мужчина пронес его до заправки.

«Мы пытаемся сейчас разобраться в этой ситуации. Ситуацию мы контролируем, посмотрим, что там с семьей, и, если будет нужна наша вовлеченность, мы обязательно подключимся. Есть разные гипотезы того, что произошло. Если это просто несчастный случай, тогда слава богу, что ребенок нашелся», — сказал Бунимович.

Ранее Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту исчезновения ребенка.