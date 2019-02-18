РИАМО – 18 фев. Световую рекламную вывеску убрали с фасада жилого дома в городском округе Краснознаменск по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В адрес Госжилинспекции Подмосковья поступило обращение от жительницы многоквартирного дома №5А по улице Генерала Шлыкова в городском округе Краснознаменск. Она сообщила о незаконно установленной на фасаде дома светодиодной рекламно-информационной конструкции. Ранее жительница уже заявляла о данном нарушении в УК, однако незаконную световую рекламу никто не убрал.

«Государственные жилищные инспекторы оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств. В ходе внеплановой проверки по поступившему обращению установили, что арендонанимателем на фасаде дома без разрешения собрания собственников жилья, управляющей компании и арендодателя, в нарушение пункта 3 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса РФ, размещена световая реклама», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «Жилищное хозяйство» незамедлительно получила в свой адрес предписание о проведении разъяснительной работы с арендонанимателем с требованием о демонтаже незаконно установленной им световой рекламы.

Контрольная проверка областной Госжилинспекции показала, что предписанные организации мероприятия были исполнены в установленные сроки. МУП «Жилищное хозяйство» удалось повлиять на арендонанимателя, и незаконно установленная световая конструкция была устранена, так как протокол общего собрания собственников многоквартирного дома с соответствующим решением об установке конструкции предоставлен не был.

«Принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в жилом доме, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, целиком и полностью относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.