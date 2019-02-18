РИАМО – 18 фев. Мусоровоз столкнулся с автофургоном Ford в подмосковных Котельниках, в результате ДТП пострадал водитель фургона, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«По предварительным данным, 12 февраля в 08:30 водитель, управляя автомашиной МК «МАЗ», двигаясь в городском округе Котельники по Дзержинскому шоссе со стороны города Люберцы в сторону города Дзержинский, в результате несоблюдения дистанции в районе дома №7/3 совершил столкновение с автомашиной Ford, двигавшейся впереди в попутном направлении», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель автофургона Ford, которому в Люберецком травмпункте оказали помощь.

По факту данного происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.