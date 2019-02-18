РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 фев. Жителя подмосковного Королева осудили за ложное сообщение о минировании здания, мужчину приговорили к одному году ограничения свободы, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора города Андрей Мочалов.

Сотрудникам полиции Королева 3 января поступило сообщении о том, что заминирован магазин «Атак». Правоохранительные органы нашли телефонного хулигана, 11 февраля суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор.

«Игорь Михеев, который совершил заведомо ложный звонок о заложенном взрывном устройстве в магазине, приговорен к одному году ограничения свободы. Это значит, что он не может менять место жительства и работу без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, а также не может покидать территорию Королева. Если он нарушит условие или совершит противоправное деяние, наказание будет ужесточено», – сказал Мочалов.

Виновный полностью признал свою вину и раскаялся. За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа от 200 тысяч рублей или назначение принудительных работ.

При ложных вызовах хулиганы мешают нормальной работе всех структур, обеспечивающих безопасность жителей города. По ложному вызову на место выехали полицейские, медики, спасатели и сотрудники Росгвардии. Таким образом, подобные звонки являются общественно опасным деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность.