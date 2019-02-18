РИАМО - 18 фев. Московский городской суд частично удовлетворил иск и снял арест с автомобиля и денег участника «болотного дела» Сергея Удальцова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Ходатайство Удальцова об отмене ареста удовлетворено частично. Суд снял арест с автомобиля и денежных средств в размере 142 тысяч рублей за исключением 12,9 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

В 2014 году Удальцова приговорили к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017 года он был освобожден. В августе 2018 года Мещанский суд Москвы признал Удальцова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» и назначил ему 30 суток административного ареста.

Также в сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск МВД и запретил Удальцову посещать массовые мероприятия в течение трех лет.