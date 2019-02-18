РИАМО – 18 фев. На пешеходном переходе на улице Южная подмосковных Люберец водитель грузового автомобиля «ГАЗ» сбил 74-летнюю женщину, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«По предварительным данным, 14 февраля в 18:00 водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-3302», двигался по улице Строителей городского округа Люберцы со стороны улицы Мира в сторону улицы Южная. В районе дома №8/9, совершая правый поворот на улицу Южная, произвел наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины», – говорится в сообщении.

При ДТП пострадала женщина 74 лет, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу городского округа Люберцы.

По факту данного происшествия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.