РИАМО - 18 фев. Тверской суд Москвы назначил на 11 марта досудебную подготовку по исковому заявлению с требованием прекратить использование реагентов в столице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Досудебная подготовка по исковому заявлению Ильи Яшина назначена на 11 марта, она пройдет в закрытом режиме», - сказал собеседник агентства.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил безвредность противогололедных реагентов, используемых в Москве. Реагенты проверялись не раз, на них есть все документы.