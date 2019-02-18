РИАМО – 18 фев. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Светлана Выборова провела рабочую поездку в городской округ Егорьевск, она посетила Егорьевское телевидение и приняла участие в программе «Диалог», где ответила на наиболее актуальные вопросы жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Разговор зашел об итогах 15-летней работы Госжилинспекции Подмосковья, о наиболее важных направлениях деятельности инспекции, о критериях формирования рейтинга управляющих организаций, их обязанностях и результатах работы, о ежегодной акции «Ледниковый период», направленной на борьбу с опасными снежными и ледяными образованиями на кровлях многоквартирных домов (МКД).

«Одной из главных тем беседы стало обеспечение безопасности эксплуатации внутриквартирного газового оборудования и ответственность собственников жилья за безаварийное использование газоиспользующих бытовых приборов», – говорится в сообщении.

По словам Выборовой, в связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в различных регионах страны 15 января текущего года состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области.

«По решению комиссии в органах местного самоуправления созданы штабы по обеспечению безопасности использования газового оборудования. В состав штабов включены представители МВД, МЧС России, руководители специализированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание газового оборудования, представители Госжилинспекции Подмосковья и ассоциации председателей советов МКД», - сказала Выборова.

Она добавила, что основной целью штабов является осуществление рейдовых осмотров газифицированных МКД, соблюдения безопасного использования газовых плит, колонок, котлов в квартирах. В деятельности проверяющих принимают участие сотрудники межрайонных прокуратур Подмосковья. Особое внимание при проверках уделяется наличию у жителей договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт ВКГО, которые каждый собственник обязан заключить.

После Выборова провела рабочее совещание в администрации городского округа, где рассмотрели вопросы направления собственникам жилья договора публичной оферты по ВКГО, работы в Единой диспетчерской службы, взаимодействия с ассоциацией советов многоквартирных домов, освещения управляющими компаниями информации о своей деятельности в социальных сетях, повышения рейтинга и новых стандартов в работе УК.

Отдельно остановились на необходимости погашения управляющими организациями долгов за потребленные ресурсы, недопущения просрочек по рассмотрению обращений граждан в систему «Добродел», своевременного устранения управляющими организациями нарушений эксплуатации жилого фонда и безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования в многоквартирных домах.

После совещания состоялась встреча с главой города Александром Гречищевым, где были озвучены проблемные вопросы и обсуждены пути их решения.