РИАМО - 18 фев. Управление Роспотребнадзора по Москве c понедельника по 4 марта будет проводить тематическое консультирование жителей столицы по вопросам организации дополнительного питания в школах через вендинговые аппараты, сообщается на сайте ведомства.

«Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8(495)785-37-41 и по телефонам 8(495)687-40-57, 8(495)616-67-94, 8(495)687-60-72 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия). Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45», – отмечается в материале.

Кроме того, консультирование по вышеизложенным вопросам осуществляет отдел консультационных услуг для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по телефонам: 8(495)687-39-61, 8(495)687-26-31, отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по телефону: 8(495)616-64-59, обращения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 17:30, обеденный перерыв с 13:00 до 13:30. По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения.

Также можно обратиться с предложениями и пожеланиями по вопросам организации дополнительного питания в школах: в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Москве; в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в отдел консультационных услуг для потребителей.