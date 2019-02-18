РИАМО - 18 фев. В изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы правозащитники обнаружили продукты, непригодные в пищу, сообщил РИАМО в понедельник представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«В ходе проверки изолятора временного содержания в Северо-Восточном административном округе члены ОНК зафиксировали попытку сотрудника компании-поставщика передать непригодную для употребления пищу, в связи с чем сотрудники ИВС приняли решение об отказе в ее приеме», - сказал Мельников.

По его словам, на контейнеры с едой нанесли дату, не соответствующую действительной дате приготовления пищи.