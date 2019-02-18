РИАМО – 18 фев. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал статику Росстата, которая показала рост российской экономики на 2,3% и сообщил, когда бизнес сможет почувствовать темпы роста ВВП, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что разница в цифрах была не настолько большой, чтобы дать бизнесу и гражданам почувствовать, что ситуация изменилась.

«Предварительная оценка роста была 1,6-1,7%, стала 2,3%. Это все равно те темпы роста, которые не дают бизнесу и гражданам почувствовать, что ситуация изменилась. Важнее, что пять лет у нас реально располагаемые доходы населения снижаются», – сказал Шохин в интервью Газете.ru.

Он напомнил, что, когда экономический рост будет превышать 2%, а еще лучше, если он выйдет на среднемировые 3,5%, тогда эти темпы будут ощутимы и для бизнеса через рост инвестиционного и потребительского спроса.

«Мы находимся еще в ситуации высокой волатильности, связанной с конъюнктурой сырьевых, реализацией государственных или частных инвестиционных проектов. Для решения целей национальных проектов роста на 2% – мало», – подчеркнул глава РСПП.