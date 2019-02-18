РИАМО - 18 фев. В 2019 году в Московской области на реализацию мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрено 542 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В Московской области осуществляется комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«На сегодняшний день в рамках проекта «Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» уже в 65 муниципалитетах сформированы мини-проектные офисы, определены инвалиды – участники проекта, проведена маршрутизация. В 2019 году на реализацию мероприятий по созданию доступной среды предусмотрено 542 миллиона рублей», – заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В этом году повысится уровень доступности 147 областных и муниципальных учреждений. Это детские сады, школы, детские дома для детей сирот, спортивные и культурные учреждения, медицинские организации и объекты социального обслуживания.