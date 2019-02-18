РИАМО – 18 фев. Сотрудники Госжилинспекции Московской области на прошлой неделе выявили почти 2,5 тысячи нарушений жилищного законодательства, также они составили около 500 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 11 по 15 февраля 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2489 нарушений жилищного законодательства», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также добавил, что за текущий период инспекторы выдали 402 предписания об их устранении и составили 496 протоколов об административной ответственности.

«По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел были наложены штрафы на общую сумму 1 миллион 642 тысячи 500 рублей», - отметил Соков.

По его словам, в течение прошлой недели инспекторы обследовали состояние тепловых контуров и фасадов, а также проведение работ по снятию сосулек и наледи в более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

«Сосульки и наледь на кровлях и подъездных козырьках зафиксированы в 96 домах, 35 из них в Богородском городском округе. Нарушения теплового контура обнаружили в 40 домах – 38 из них в городском округе Реутов. Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 20 домах – 10 из них в городском округе Химки и Сергиево-Посадского района (6)», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что больше всего протоколов инспекторы составили в Долгопрудном. Здесь за нарушение правил безопасного содержания внутридомового газового оборудования, а также уклонение от заключения договоров о его обслуживании заведены 38 административных дел в отношении ООО «УК «Жилкомсервис-Долгопрудный» и МП «Жилкомсервис». По словам Сокова, в Балашихе были выявлены те же нарушения, а неисполнение законных предписаний Госжилинспекции Подмосковья обернулись 34 административными делами в отношении ООО «Сервис Плюс», ООО «Заречье» и ООО «Квартал».

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключил руководитель ведомства.