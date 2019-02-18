РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Турнир по хоккею с мячом между красногорским «Зорким» и московским «Динамо» состоится в понедельник на стадионе в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Восемнадцатого февраля красногорский «Зоркий» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом команд Суперлиги принимает на своем льду одного из лидеров турнира – московское «Динамо», – говорится в сообщении.

Начало матча на стадионе «Зоркий» в 19:00. Вход бесплатный.

По результатам 23 игр в рамках чемпионата команда «Зоркий» набрала 12 очков и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Соперники команды, хоккеисты московского «Динамо», заработали 52 очка и располагаются на третьем месте в турнире.