РИАМО - 18 фев. В столице планируют разработать экскурсии по захоронениям на кладбищах для иностранных туристов, программы будут подготовлены на пяти языках, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман.

«Пригласили мемориальные объекты департамента торговли и услуг, они имеют отношение к кладбищам. Это посещаемо, очень интересно смотреть, кто где захоронен. Мы предполагаем, что это будет Новодевичье кладбище, Ваганьковское кладбище», - сказал Ланцман.

Он уточнил, что экскурсии планируется подготовить на пяти языках, среди которых английский, китайский, немецкий и французский.

Также около 25 театров и порядка 15 музеев Москвы разработают экскурсионные программы для иностранных туристов.