РИАМО - 18 фев. В понедельник днем в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются шесть рейсов, два отменили. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще семь отменили. В «Шереметьеве» задержаны пять рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани один рейс задержан, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Москве и Подмосковье до вечера понедельника объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и гололедицы.