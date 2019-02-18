РИАМО - 18 фев. Госжилинспекция Московской области 2 марта проведет День открытых дверей в управляющих компаниях, посвященный безопасной эксплуатации газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Семнадцатая по счету акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» пройдет 2 марта. К участию в ней приглашаются все управляющие компании и жители региона. Основной темой акции станет безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

«Список зарегистрировавшихся управляющих компаний будет опубликован 25 февраля на официальном сайте Госжилинспекции Московской области. Он будет ежедневно актуализироваться. Здесь же размещена форма регистрации управляющих организаций, которую необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты dod@mosreg.ru», - говорится в сообщении.

В рамках Дня открытых дверей представители УК и жилищные инспекторы расскажут жителям о том, как правильно пользоваться газом в быту, почему в обязательном порядке необходимо заключать договоры на техническое обслуживание ВКГО, и где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют.

«Однако акцент на этой теме не означает, что она будет единственной во время приема населения. Как всегда, жители смогут в выходной день в удобное время (Госжилинспекция рекомендует проводить акцию с 10:00 до 15:00) обратиться в свои управляющие организации для решения жилищно-коммунальных проблем и разъяснения любых вопросов, касающихся ЖКХ», – сказал Соков.

«Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора Московской области. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года - тематической. Популярность «Дня открытых дверей» продолжает расти, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был побит 15 декабря 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 820 управляющих организаций.