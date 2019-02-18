РИАМО – 18 фев. Фехтовальщики из Московской области заняли первое и второе места на Кубке мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 15 по 18 февраля в городе Дурдан (Франция) проходит этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин. Параллельно с мужчинами во французском Дижоне соревнуются женские команды.

«Мужская сборная команда России, в составе которой выступает спортсмен из подмосковной Лобни Владислав Поздняков, заняла второе место на командных соревнованиях на сабле. Это не первая награда такого уровня для Позднякова, ранее он уже становился золотым и серебряным призером на международных соревнованиях среди кадетов, также в его активе золото и серебро Кубка мира. Кроме того, он имеет разряд мастера спорта международного класса», – отмечается в сообщении.

В женском первенстве российская сборная стала триумфатором в дисциплине «фехтование на шпаге».

«В числе золотых медалисток – мастер спорта международного класса Анастасия Солдатова из Звенигорода. В ее активе уже есть победа на чемпионате России, а также золото и бронза чемпионатов мира среди юниоров», – подчеркивается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные фехтовальщики своими достойными выступлениями из сезона в сезон доказывают свою состоятельность и высокий уровень подготовки.

«В числе как женской, так и мужской сборных команд России, недавно занявших первое и второе место на этапе Кубка мира, есть и представители Московской области. Так что для жителей нашего региона есть особый повод для гордости. Ждем не меньшего успеха от подмосковных спортсменов на предстоящем чемпионате Европы в Италии», – заключил он.