РИАМО - 18 фев. Около 25 театров и порядка 15 музеев Москвы разработают экскурсионные программы для иностранных туристов, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман.

«Было дано поручение в цех создать условия для разработки экскурсий. Мы поручили создать программу (экскурсионную - ред.) для почти всех знаковых театров Москвы, и это начали делать», - сказал Ланцман.

Он отметил, что около 25 театров разработают экскурсии для туристов. Кроме того, порядка 15 музеев и исторические усадьбы также создадут программу для иностранных гостей.

«Все это будет рассчитано в том числе и на страны Восточной Азии, Китай. Мы дали команды в музеи, театры, галереи, парки, уличные пространства. Они все должны подготовиться до 1 мая», - добавил Ланцман.

Ранее первый заместитель директора театра «Ленком» Сергей Вольтер сообщал, что для иностранных туристов планируют проводить экскурсии по театру, первые экскурсии могут состояться уже в апреле.