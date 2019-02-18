РИАМО - 18 фев. Сведения в отношении ООО «Т-Строй Крафт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта по ремонту в школе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», в отношении ООО «Т-Строй Крафт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту кровли спортивного зала и столовой.

«В связи с нарушением ООО «Т-Строй Крафт» условий исполнения контракта, школа расторгла контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Т-Строй Крафт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.