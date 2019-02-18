РИАМО – 18 фев. Информация о затоплении горячей водой подъезда жилого дома на западе Москвы не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Западного административного округа столицы.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о затоплении горячей водой подъезда жилого дома на Производственной улице из-за прорыва трубы.

«Установлено, что в доме 12 по улице Производственной (ЖК «Лучи») в результате попытки забора горячей воды с трубы приквартирного холла был поврежден шаровой кран. Из-за этого произошло излитие воды, которая затем попала на запасную лестницу», – отмечается в материале.

Повреждение было устранено в оперативном порядке.

«Пострадавших нет, подача коммунальных услуг осуществляется в штатном режиме», – заключается в сообщении.