РИАМО - 18 фев. На остановочном пункте «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги в подмосковных Мытищах построят новый подземный пешеходный переход, который заменит существующий одноуровневый переход, оборудованный светозвуковой сигнализацией, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники приступают к строительству нового подземного пешеходного перехода на остановочном пункте «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги в подмосковном городе Мытищи. Он соединит улицы Селезнева и 1-ая Вокзальная», — говорится в сообщении.

В перспективе тоннель заменит существующий одноуровневый переход, оборудованный светозвуковой сигнализацией. Таким образом, у пассажиров и жителей появится возможность переходить через железную дорогу самого интенсивного направления столичной магистрали без выхода на пути.

Строительство перехода реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры Мосузла. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

Согласно проекту, в переходе будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан – тоннель оснастят специальными подъемными устройствами.