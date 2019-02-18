РИАМО - 18 фев. Следственный комитет России напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства в связи с публикацией в СМИ материалов о ситуации с потерявшимся в заповеднике «Лосиный остров» ребенком, сообщается на сайте ведомства.
Это касается как персональных данных несовершеннолетних, сведений о месте жительства, фото- и видеоизображений детей, так и иной информации, указывающей на их личность. Отсутствие такого согласия влечет запрет на опубликование и тиражирование такой информации.
«С этической стороны также неприемлемо пытаться выведать информацию о происшествии, связываясь с его участниками под вымышленными именами и предлогами, тем более представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Подобные действия кодекс профессиональной этики российского журналиста трактует как недостойные способы получения информации», — добавляется в сообщении.
Следственный комитет даст оценку действиям, связанным с распространением личных данных участников инцидента.
Вечером 17 февраля женщина на машине со своим малолетним ребенком заехала в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, находясь в лесном массиве, ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, откуда мужчина пронес его до заправки.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет изучена психологическая обстановка в семье пострадавшего ребенка, условия его проживания, отношения с родителями, была ли необходимость реагирования контролирующих органов. Следствие даст правовую оценку и действиям матери ребенка, которая допустила подобную ситуацию.
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