РИАМО - 18 фев. Следственный комитет России напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства в связи с публикацией в СМИ материалов о ситуации с потерявшимся в заповеднике «Лосиный остров» ребенком, сообщается на сайте ведомства.

«Авторам сюжетов, которые в своих материалах использовали кадры видеосъемки пострадавшего, хотелось бы напомнить, что в СМИ запрещено распространение информации о несовершеннолетних пострадавших в результате преступлений, а также их родственниках без соответствующего согласия», — говорится в сообщении.

Это касается как персональных данных несовершеннолетних, сведений о месте жительства, фото- и видеоизображений детей, так и иной информации, указывающей на их личность. Отсутствие такого согласия влечет запрет на опубликование и тиражирование такой информации.

«С этической стороны также неприемлемо пытаться выведать информацию о происшествии, связываясь с его участниками под вымышленными именами и предлогами, тем более представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Подобные действия кодекс профессиональной этики российского журналиста трактует как недостойные способы получения информации», — добавляется в сообщении.

Следственный комитет даст оценку действиям, связанным с распространением личных данных участников инцидента.

Вечером 17 февраля женщина на машине со своим малолетним ребенком заехала в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, находясь в лесном массиве, ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, откуда мужчина пронес его до заправки.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет изучена психологическая обстановка в семье пострадавшего ребенка, условия его проживания, отношения с родителями, была ли необходимость реагирования контролирующих органов. Следствие даст правовую оценку и действиям матери ребенка, которая допустила подобную ситуацию.