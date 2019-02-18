РИАМО – 18 фев. Полицейские задержали учащегося, который на спор ударил сотрудника МВД на Манежной площади столицы, сообщает ТАСС.

«Инцидент произошел в минувшие выходные. Командир одной из рот 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского», – отмечается в сообщении.

По подозрению в причастности к данному происшествию сотрудники органов внутренних дел задержали еще двоих молодых людей.

«Все задержанные оказались учениками столичной школы №629, расположенной на Варшавском шоссе», – подчеркивается в материале.

В ходе проверки выяснилось, что один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского. В итоге учащийся 11-го класса сделал все согласно договоренности с другими подростками.

В отношении родителей всех трех школьников составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего»).

«Кроме того, СК РФ по Москве начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента.

«Действительно, имел место удар, который полицейскому нанес несовершеннолетний на Манежной площади. Собранные материалы по данному происшествию были переданы в Следственный комитет для принятия решения», – отметил представитель московской полиции.