РИАМО - 18 фев. В подмосковном Зарайске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий в первом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Сервис+» на действия МБУ «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» и МКУ «Центр проведения торгов городского округа Зарайск» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий городского округа Зарайск.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Сервис+» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.