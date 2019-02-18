РИАМО - 18 фев. На столичной ВДНХ в павильоне «Космос» установили такие детские интерактивные экспонаты, как мини-МКС и «Гигантский конструктор», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В павильоне «Космос» на ВДНХ появились интерактивные детские экспонаты. Например, мини-МКС - это лабиринт, стилизованный под космическую станцию. А «Гигантский конструктор» - объемные детали с магнитами, из которых можно собирать летательные аппараты», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Как уточняется в сообщении пресс-службы ВДНХ, в основной экспозиции центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ появились восемь интерактивных экспонатов для детей, благодаря которым знакомство с космосом станет увлекательнее.

Так, экспонат «Строение ракеты-носителя» позволит детям с помощью подсказок на экране собрать ракету-носитель. Если она собрана верно, загорится кнопка «Старт» и начнется виртуальный взлет ракеты, выводящей полезный груз на орбиту.

«Экспонат «Теллурий» познакомит детей с принципом годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения вокруг своей оси. Ребенок сам приведет в движение макет планеты и увидит смену дня и ночи, а также сезонов. Экспонат «Строение Солнечной системы» покажет соседей Земли, которые непрерывно движутся вокруг Солнца. А на «Глобусе звездного неба» юные астрономы смогут узнать основные созвездия, попробовать воспроизвести их и даже придумать собственное», — добавляется в сообщении.

Еще одна новинка, которая продемонстрирует технические достижения отечественной космонавтики и приведет в восторг детей и взрослых, — «Искусственные спутники Земли». Посетители сами могут управлять спутником связи, работа которого помогает включиться телевизорам в импровизированном городе, а также метеоспутником, благодаря чему по телевидению начинается трансляция погоды.

Посетители павильона смогут проверить свою физическую подготовку, а заодно понять, как космонавты поддерживают форму в невесомости, при помощи интерактивного комплекса «Зарядка космонавта», оборудованного специальными тренажерами: беговой дорожкой, турником и весами.

Интерактивные экспонаты дополнили разноплановую экспозицию центра «Космонавтика и авиация», где представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, оригиналы и точные копии станций, спутников, ракет, скафандров, а также мультимедийных зон и симуляторов.