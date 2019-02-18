РИАМО - 18 фев. В прошлом году свыше 400 тысяч туристов из Китая посетили столицу в безвизовом порядке, сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям начальник управления международного взаимодействия комитета по туризму Москвы Ирина Карпова.

«В 2018 году свыше 400 тысяч - это китайцы, которые по московским зарегистрированным туроператорам пребывали на территорию Москвы в безвизовом порядке. В целом, это достаточно большой объем, если сравнивать со всей Россией, потому что по России получилось чуть больше миллиона как раз. Фактически половина, треть уж точно приходится на Москву», - сказала Карпова.

Она отметила, что по отзывам туроператоров китайские туристы проявляют большой интерес к индивидуальным поездкам.

Москва возглавила тройку лидеров в рейтинге топ-15 регионов России по популярности у туристов в 2018 году. Столицу посетили более 23,5 миллиона человек.