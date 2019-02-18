РИАМО - 18 фев. В районе Вешняки сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«При личном досмотре обнаружено и изъято спрессованное вещество в виде плитки растительного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой более 95 граммов», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.