РИАМО - 18 фев. На юге столицы возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на 63-летнюю москвичку, задержан 23-летний приезжий мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел МВД по району Царицыно с заявлением о разбойном нападении обратилась 63-летняя жительница района. На Севанской улице к ней подошли несколько неизвестных и, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, похитили ее сумку, в которой находились деньги и документы.

«Один из нападавших был задержан прохожими и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам экипажа автопатруля ОМВД России по району Царицыно. Задержанным оказался 23-летний приезжий. Похищенное изъято», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Идет розыск соучастника.