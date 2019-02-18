РИАМО – 18 фев. «Ростелеком» в ближайшие три года планирует завершить программу проникновения интернета и продолжить развивать цифровые технологии в государстве, сообщается на сайте президента России.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Осеевский проинформировал главу государства об итогах работы «Ростелекома» за 2018 год и планах реализации новой пятилетней стратегии.

«По-прежнему мы считаем, что нужно завершить программу проникновения интернета, потому что это базовая среда, которая должна обеспечить развитие всех цифровых технологий для граждан, для бизнеса, для государства. И работа, которая в значительной степени проведена, должна быть, конечно, завершена, потому что сегодня школы все-таки остались чуть-чуть в стороне», – сказал Осеевский.

Он отметил, что есть современные решения по электронному контенту, но приоритет – подключение школ. Очень важно дать возможность ребятам в удаленных поселках и получить доступ к современным решениям, и иметь возможность общаться с учителями.

«Второе направление – это, конечно, дальнейшее развитие цифровых технологий в государстве. В качестве одного из положительных примеров хочу привести программу развития цифровых технологий в прокуратуре. Она предполагает установку более 50 тысяч современных рабочих мест в трех тысячах прокурорских отделений по всей стране. Этот проект активно поддерживает генеральный прокурор», – добавил Осеевский.

Он пояснил, что компания двигается высокими темпами. К 2021 году основной объем работы будет уже проводиться в цифровой форме: и хранение документов, и передача.

«Работаем по проектам кибербезопасности. Видим большой спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Сегодня у нас несколько сот человек занимаются этими вопросами, работают в круглосуточном режиме несколько центров кибербезопасности, где осуществляются и мониторинг текущей ситуации, и очень быстрое реагирование на эти вызовы», – добавил президент «Ростелекома».

Он уточнил, что в прошлом году компания начала реализацию новой пятилетней стратегии, предполагающей трансформацию в цифровую компанию, работающую в интересах и населения, и бизнеса, и государства. Поэтому от традиционных услуг телеком-операторов, таких как передача данных, хранение данных, компания переходит к предоставлению всего комплекса современных цифровых услуг.

«Так, в прошлом году за счет собственной инвестиционной программы подключили более 1 миллиона новых квартир, частных домов, для того чтобы люди сразу могли воспользоваться всеми современными благами. Продолжаем реализовывать программу подключения удаленных населенных пунктов», – подчеркнул Осеевский.

Он добавил, что компания завершила работу по подключению медицинских учреждений, их более 9 тысяч. Активно развиваются телекоммуникационные, телемедицинские услуги, работают технологии дистанционного консультирования и многое другое. Сейчас с правительством РФ обсуждается программа подключения школ к высокоскоростному интернету.

«Сорок тысяч школ мы готовы подключить за 40 миллиардов рублей с оплатой трафика до 2025 года», – резюмировал Осеевский.