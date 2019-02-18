РИАМО – 18 фев. Сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство переносятся на конец 2020 года из-за необходимости создания собственного композитного крыла, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», – отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX.

В январе стало известно, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и «Ростеха» привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

Кроме того, ранее в СМИ прозвучали данные о том, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов.