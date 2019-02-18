РИАМО - 18 фев. Главному усадебному дому начала XIX века в центре столицы, где жил директор Румянцевского музея Василий Дашков, вернули исторический облик, реставрационные работы длились два года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Департамент культурного наследия Москвы принял итоги реставрации главного усадебного дома по адресу: Дашков переулок, дом 7. Это двухэтажное здание находится под охраной государства и является выявленным объектом культурного наследия.

«Реставрационные работы продолжались около двух лет. Специалисты полностью привели в порядок фасады и интерьеры памятника», – говорится в сообщении.

Как отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, небольшой усадебный дом в стиле классицизм – жемчужина Дашкова переулка. Теперь, когда завершилась масштабная реставрация, он вновь обрел свой исторический облик.

«Один из ключевых шагов, на который решился собственник – демонтаж поздней пристройки, которая хоть и давала дополнительную площадь, но при этом нарушала исконный вид восточного фасада. После ее разбора реставраторы раскрыли исторические оконные проемы. Кроме того, в интерьерах были раскрыты старинные изразцовые печи – в советское время их заклеили обоями и закрыли панелями», – добавил Емельянов.

Он уточнил, что в одном из помещений под линолеумом нашли и отреставрировали подлинную метлахскую плитку.

Реставрация фасадов также включила в себя усиление и частичную замену несущих конструкций, усиление деревянных перекрытий, восстановление архитектурно-декоративной отделки, реставрацию кирпичной кладки стен, замену сгнивших элементов крыши, воссоздание конструкции слуховых окон, реставрацию белокаменного цоколя. Важным этапом стало воссоздание каменного крыльца главного входа.

«В интерьерах также были отреставрированы металлическая фурнитура (решетки и другие элементы печей), выполнена реставрация каменных ступеней лестницы и воссоздано ее чугунное литое ограждение, помимо этого, мастера обновили лепной декор (тянутые карнизы)», – добавляется в материале.

Самые ранние сведения об истории усадьбы относятся к 1816 году, когда ею владел генерал‐майор Яков Мерлин. В 1840 году при новом владельце усадьбы – действительном статском советнике Дашкове – к территории владения с северо‐восточной стороны был присоединен небольшой участок прямоугольной формы, на котором был выстроен одноэтажный деревянный дом.

К 1850 году территория владения разделилась на два самостоятельных участка, однако, ими по‐прежнему владел Дашков. С этого времени и до 1970‐х годов границы владения не менялись.